A Napoli una scuola per "professionisti di Pace" nel segno di Paciolla "La Peace School vuole ricordarne l'impegno, trasformandolo in stimolo per le nuove generazioni"

Inaugurata a Napoli, nei saloni del Maschio Angioino, la prima " Peace School" italiana ideata per orientare i giovani verso le Professioni della Pace " Un ambito ancora poco esplorato nel sistema accademico italiano. Il corso è riservato a trenta partecipanti selezionati dall'Università di Napoli L'Orientale e proporrà quattro giorni intensivi di lezioni e seminari. "Il progetto si colloca in un contesto segnato da forti tensioni internazionali, dalla guerra in Ucraina alle conseguenze del conflitto israelo-palestinese, e intende offrire una risposta concreta a chi considera la pace una prospettiva professionale e civile".

"Abbiamo voluto dedicare la scuola a Mario Paciolla, cooperante napoletano ed ex studente dell'Orientale, morto in Colombia nel luglio 2020 mentre collaborava con una missione dell'ONU. Le circostanze della sua scomparsa restano irrisolte, ma la sua vicenda ha assunto un forte valore simbolico. La Peace School vuole ricordarne l'impegno, trasformandolo in stimolo per le nuove generazioni".

Il progetto nasce dalla collaborazione tra l'Università di Napoli L'Orientale, l'Ufficio ONU di Roma collegato alla United Nations University for Peace in Costa Rica e l'Associazione Cinema e Diritti, promotrice del Festival del Cinema dei Diritti Umani.Tra i partner istituzionali figurano il Comune di Napoli, la Regione Campania, l'ambasciata di Svizzera in Italia e il Comitato Verità e Giustizia per Mario Paciolla