Crollo di pietre dal Monte Echia: paura ma nessun ferito Chiuso momentaneamente l’ascensore panoramico

Crollo di pietre dal costone del Monte Echia a Napoli: paura tra i passanti ma nessun ferito. Intervento immediato di Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Chiuso l’ascensore panoramico per verifiche di sicurezza.

Paura al Monte Echia: pietre in strada ma nessun ferito

Attimi di paura questa mattina a Napoli, nella zona di Monte Echia, dove alcuni frammenti di roccia si sono staccati dal costone e sono caduti in strada. Fortunatamente non si registrano feriti: lavoratori e passanti sono rimasti illesi, nonostante il grande spavento provocato dal rumore del crollo.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e il personale dell’Anm, la società che gestisce l’ascensore panoramico di Pizzofalcone, che collega via Santa Lucia al belvedere.

Area transennata e ascensore chiuso per sicurezza

A seguito del distacco, l’area è stata transennata per motivi di sicurezza e l’ascensore panoramico è stato temporaneamente chiuso. Gli operatori stanno effettuando le verifiche necessarie per escludere ulteriori rischi di cedimenti.

Le autorità locali invitano cittadini e turisti a evitare la zona fino a nuova comunicazione, in attesa dei risultati dei controlli tecnici e dell’intervento di messa in sicurezza.

Non è la prima volta: nuovi lavori di protezione sul costone

Non si tratta di un episodio isolato. Già in passato, sul versante opposto del Monte Echia, si era verificato un cedimento simile, che aveva portato all’installazione di una gabbia metallica di protezione per evitare nuovi distacchi di pietre.

Dopo l’episodio di oggi, i tecnici hanno deciso di estendere la rete metallica anche sull’altro lato del costone, per garantire maggiore sicurezza e prevenire ulteriori incidenti.

L’ascensore panoramico di Pizzofalcone: simbolo ritrovato di Napoli

L’ascensore panoramico del Monte Echia, riaperto nel 2024 dopo quattordici anni di stop, è diventato in breve tempo una delle attrazioni turistiche più amate della città. Collega il quartiere di Santa Lucia al belvedere di Pizzofalcone, offrendo una vista spettacolare sul golfo di Napoli.

La chiusura temporanea rappresenta un dispiacere per cittadini e visitatori, ma è necessaria per assicurare la piena sicurezza della struttura e dei suoi utenti. La riapertura è attesa non appena verranno completate le verifiche tecniche e i lavori di consolidamento.

Le autorità rassicurano che nessun danno grave è stato riportato e che l’obiettivo è riaprire l’ascensore panoramico quanto prima, in totale sicurezza.