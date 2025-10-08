"Solo se canti tu": al via le riprese del film sulla vita di Gigi D’Alessio Le riprese in Galleria Umberto I

La città di Napoli si trasforma ancora una volta in un grande set cinematografico. Sono iniziate le riprese di “Solo se canti tu”, il film biografico dedicato alla vita e alla carriera di Gigi D’Alessio, tra i cantautori italiani più amati e conosciuti anche all’estero.

A interpretare il giovane Gigi sarà Matteo Paolillo, il talentuoso attore e cantante noto al grande pubblico per il ruolo di Edoardo Conte nella serie di successo Mare Fuori.

Riprese nella Galleria Umberto I di Napoli

Il set è stato allestito nella splendida Galleria Umberto I, uno dei luoghi simbolo di Napoli. L’edificio, celebre per la sua maestosa architettura in ferro e vetro, è stato nei decenni anche un punto di incontro per musicisti e compositori napoletani, custode di un’eredità culturale che ben si sposa con la storia del cantautore.

Le riprese del film si terranno il 16 ottobre 2025, con un piano di viabilità speciale predisposto dal Comune di Napoli per consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività cinematografiche.

Matteo Paolillo interpreta il giovane Gigi D’Alessio

Nel film, Matteo Paolillo vestirà i panni di un giovane Gigi D’Alessio agli esordi, raccontando i primi passi della sua carriera e l’ascesa verso il successo nazionale. La narrazione si fermerà al momento in cui l’artista inizia il suo percorso da solista, segnando l’inizio di una carriera leggendaria.

La regia del progetto è affidata a Luca Miniero, già autore di successi come Benvenuti al Sud e della serie Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso 2. Lo stesso Gigi D’Alessio parteciperà al film, contribuendo alla costruzione del racconto biografico.

Piano traffico e viabilità per le riprese

Il Comune di Napoli ha comunicato una temporanea modifica alla viabilità in occasione delle riprese. Dalle ore 06:00 alle 10:00 del prossimo 16 ottobre, sarà sospesa l’area taxi di via San Carlo, che verrà provvisoriamente spostata in via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga, all’interno delle “strisce blu”.

I costi della delocalizzazione temporanea saranno sostenuti dalla produzione del film, in collaborazione con gli uffici comunali competenti.

Uscita del film e attesa del pubblico

L’uscita nelle sale di Solo se canti tu è prevista per il 2026. Il progetto promette di essere un omaggio sincero alla musica napoletana e alla carriera di Gigi D’Alessio, che continua a riscuotere enorme successo, come dimostrano gli otto concerti sold out in piazza del Plebiscito lo scorso settembre.