Pozzuoli: cambio di guardia al comando dell'accademia aeronautica La città metropolitana di Napoli presente alla cerimonia

La città metropolitana di Napoli è stata presente, questa mattina, alla solenne cerimonia di avvicendamento del comandante dell'accademia aeronautica di Pozzuoli.

L'evento ha segnato il passaggio di consegne all'interno dell'istituto che da sempre rappresenta un'eccellenza formativa per le forze armate italiane.

La partecipazione dell'ente metropolitano, presente con il vice sindaco, accompagnato dal gonfalone, condotto dagli agenti del corpo di polizia della città metropolitana, ha costituito l'occasione per salutare e ringraziare il comandante uscente e per accogliere e augurare buon lavoro al nuovo reggente.

La città metropolitana ha ribadito il suo convinto sostegno all'accademia e a tutte le forze armate, specialmente in un momento internazionale difficile quale quello attuale, caratterizzato da tensioni e conflitti.

L’ente di piazza Matteotti ha sottolineato l'impegno e il sacrificio quotidiano delle donne e degli uomini in uniforme, cui vanno rispetto e vicinanza, e la necessità che, in questo frangente storico, le Istituzioni, le forze armate e la società civile lavorino incessantemente e in sinergia per promuovere la sicurezza, la stabilità e la pace.