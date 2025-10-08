Corteo proPal a Napoli, manifestanti arrivano davanti consolato Usa Imponente il cordone di polizia, non registrati problemi di ordine pubblico

Sono circa duemila i manifestanti che hanno partecipato al corteo a Napoli per la Palestina per protestare contro il blocco da parte di Israele della Flotilla bis in acque internazionali. Il corteo, aperto dallo striscione 'Blocchiamo tutto', è partito da piazza Municipio e, dopo una sosta davanti alla sede della Regione Campania a Santa Lucia, si è diretto verso il consolato Usa in piazza della Repubblica, sul lungomare.

I manifestanti hanno percorso il lungomare di Napoli e si sono fermati a 200 metri dalla sede diplomatica americana, dove erano schierati diversi blindati delle forze di polizia e anche un idrante. Dopo aver scandito slogan per la Palestina e a sostegno della Flotilla, i manifestanti sono tornati indietro sempre sul lungomare, prima di sciogliere il corteo.