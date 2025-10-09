Incivili della differenziata, scattano le multe per le attività commerciali Dopo l'ispezione congiunta di Polizia locale e Asia

I titolari di cinque attività commerciali sono stati sanzionati per non aver correttamente separato i rifiuti e per l’errata esposizione dei bidoncini assegnati. I controlli congiunti degli agenti dell’unità operativa Avvocata della Polizia Locale e degli ispettori di Asia hanno interessato esercizi situati in via Paladino, via San Biagio dei Librai e piazza Dante. Due cittadini sono stati multati per conferimento irregolare dei rifiuti.

Il personale dell’unità operativa Scampia è intervenuto, invece, nella zona dei Camaldoli dove ha effettuato un controllo su un venditore ambulante di frutta e verdura che occupava parte del marciapiede nei pressi di una scuola. L’ambulante, risultato privo di autorizzazione, è stato sanzionato per la vendita abusiva di prodotti alimentari, per l’occupazione non autorizzata di suolo pubblico e per l’esposizione di generi alimentari agli agenti atmosferici e inquinanti.

La merce, per un totale di 49 chili, è stata sequestrata e conferita sul posto in un autocompattatore di Asia.