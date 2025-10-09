"Bosco in rosa" torna a Capodimonte tra sport e solidarietà Appuntamento sabato 11 ottobre alle 16

Real Bosco di Capodimonte in 'rosa' tra sport e solidarietà: sabato 11 ottobre (alle ore 16,00 ) novecento donne parteciperanno ad un percorso non competitivo di 3 km circa da Porta Miano - Istituto Caselli attraversando i viali storici del parco settecentesco cuore verde della città. L'evento annuale è organizzato da Napoli Running con la collaborazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte e di SOS Sostenitori Ospedale Santobono ETS. Saranno sostenuti in questa edizione progetti di umanizzazione di alcune sale d'aspetto sia all'Ospedale Pausilipon che al Santobono, ma anche della ludoteca e le degenze del nuovo reparto di neuropsichiatria infantile.

L'evento ha il patrocinio morale del Comune di Napoli. "Il Bosco in Rosa è la nostra festa dedicata alle donne - Per Carlo Capalbo, presidente di Napoli Running:- Vogliamo che sia un pomeriggio di gioia, di spensieratezza e di condivisione, in cui correre o passeggiare è solo il pretesto per stare insieme, scoprire il Bosco e dare forza a un progetto solidale importante" Per Eike Schmidt, Direttore Generale del Museo e Real Bosco di Capodimonte "accogliere centinaia di donne in un'iniziativa che unisce natura, benessere e solidarietà rende il Bosco ancora più vivo. È una celebrazione della città, della sua energia e della sua capacità di trasformare lo sport in un momento di festa collettiva".

Lo start sarà dato alla partenza da Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli.Tante le squadre in rosa che prenderanno parte alla camminata: Anm, Asia, Croce Rossa Italiana, Eav, Parthenope, Sulle Orme dell'Uomo. Si svolgeranno inoltre iniziative legate alla salute e alla prevenzione femminile.