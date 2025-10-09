Napoli dice no alla camorra: la giornata contro l’influenza della criminalità Seduta speciale del consiglio comunale

Napoli rinnova il suo impegno nella lotta contro la criminalità organizzata con la celebrazione della Giornata contro l’influenza della camorra. La seduta solenne del Consiglio comunale, tenutasi nella storica Sala dei Baroni di Castel Nuovo, ha visto la partecipazione di istituzioni, scuole, associazioni e cittadini.

Una città unita per la legalità

L’iniziativa è stata un’occasione per ribadire che la cultura della legalità è una responsabilità collettiva: nasce nella scuola, cresce nelle famiglie e si rafforza nella partecipazione attiva della cittadinanza. La presidente del Consiglio comunale, Enza Amato, ha ricordato l’importanza di mantenere alta l’attenzione e di creare strumenti normativi ed educativi efficaci per contrastare la criminalità organizzata.

Testimonianze delle vittime innocenti

Alla seduta hanno preso parte anche i familiari delle vittime innocenti di camorra, tra cui Simona Capone, fidanzata di Santo Romano, ucciso per una scarpa sporca a quasi un anno dalla sua morte. Le testimonianze hanno sottolineato l’urgenza di diffondere valori di legalità e rispetto, soprattutto tra i più giovani e la necessità di nuove leggi.

Il ruolo delle istituzioni e dei giovani

Secondo Catello Maresca, capo dell’opposizione e magistrato, “le istituzioni devono indicare una direzione chiara, soprattutto ai giovani che spesso si smarriscono perché non hanno un’alternativa”. Anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha evidenziato come la repressione della criminalità debba andare di pari passo con l’educazione e la formazione dei ragazzi, investendo sullo sviluppo dei territori e sul presidio civico degli spazi pubblici.

Napoli Città Anticamorra: eventi e iniziative

La seduta ha aperto il programma di eventi “Napoli Città Anticamorra”, che prevede laboratori nelle scuole, incontri con associazioni locali, momenti culturali e musicali dedicati alla memoria delle vittime. L’obiettivo è creare una rete cittadina forte, capace di promuovere la legalità e contrastare la marginalità che alimenta la criminalità.