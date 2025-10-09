Famiglie sgomberate dal Motel Agip occupano struttura demaniale Al momento è in corso una mediazione in Prefettura

A Napoli, alcuni nuclei familiari sgomberati ieri dal Motel Agip hanno occupato una struttura demaniale tra l’ex ospedale Militare e il Parco dei Quartieri Spagnoli, cercando una soluzione temporanea per non dormire in strada.

La protesta delle famiglie

I residenti, molti dei quali con bambini piccoli, avevano precedentemente accampato materassi davanti al Municipio in segno di protesta. Dalle finestre della struttura occupata hanno dichiarato:

“Abbiamo figli piccoli e siamo aggrappati a qualsiasi soluzione di fortuna anche solo per dormire”.

Lo stato della struttura

Secondo un portavoce dello Sportello per il diritto all’abitare, l’edificio occupato era destinato a diventare spazio per associazioni o un commissariato, ma è rimasto in stato di abbandono dal 2016. La struttura, inutilizzata da anni, è stata scelta dalle famiglie come rifugio temporaneo.

Mediazione in corso

Al momento è in corso una mediazione in Prefettura, senza risultati concreti. Il portavoce ha sottolineato la richiesta alle autorità locali:

“Chiediamo che l’amministrazione, come promesso, trovi finalmente una sistemazione di ospitalità alloggiativa dopo vent’anni di abbandono sociale”.

Emergenza abitativa a Napoli

La vicenda evidenzia la persistente emergenza abitativa nella città, dove famiglie e minori spesso si trovano costretti a soluzioni di fortuna per non vivere in strada. La situazione è seguita da vicino dalle associazioni locali e dalle autorità, che stanno valutando interventi urgenti.