Speciale scuola: Valditara, ruolo docente non sara' mai sostituibile Il ministro ha inaugurato a Napoli Next Gen AI

"Il ruolo del docente non sara' mai sostituibile". Lo ha detto l ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara intervenendo all'iniziativa "NextGenAI" in corso a Palazzo Reale a Napoli. "Io non condivido per nulla la visione di chi pensa che un giorno un docente possa essere sostituito da assistenti virtuali o altri apparecchi - ha aggiunto -. Il ruolo del docente sara' sempre il perno della scuola costituzionale e un'intelligenza artificiale adeguatamente guidata, con docenti adeguatamente formativi, potra' essere uno straordinario strumento per arricchire, personalizzare, andare verso il futuro"