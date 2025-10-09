Nappi: tratta Napoli-Baiano, Eav ha completamente perso il senso della vergogna Ennesima presa in giro per i tantissimi pendolari

“Quanto si sta consumando da mesi sulla tratta della Circum Napoli-Nola-Baiano è l’emblema non solo dei ritardi, degli sprechi, dell’incapacità e dell’approssimazione dell’attuale management di Eav, ma soprattutto della perdita assoluta del senso della vergogna da parte di questi signori. Nelle scorse ore è arrivata l’ennesima presa in giro per i tantissimi pendolari - nella stragrande maggioranza lavoratori e studenti - che dopo il danno devono subire anche la beffa: il ‘servizio’ dovrebbe riprendere (il condizionale è d’obbligo) alla fine di ottobre, ma in maniera parziale, e con appena una corsa all'ora! Siamo veramente alla 'sagra' dell’ipocrisia oltre che al superamento di ogni limite di decenza e alla assoluta mancanza di rispetto verso gli utenti. Per fortuna, tra qualche settimana si volta pagina, con il centrodestra alla guida di Palazzo Santa Lucia, attueremo da subito un grande piano regionale per il trasporto pubblico e dimostreremo, con i fatti, che garantire un servizio degno di questo nome è possibile, a cominciare proprio dalla Circum, che dieci anni di De Luca e Pd hanno trasformato nella linea su ferro peggiore d’Italia”.

Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.