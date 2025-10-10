Appalti Asl Napoli 1 Centro, il Sindacato di Base incontra la nuova dirigenza Confronto positivo sul riassetto organizzativo

Logistica e facchinaggio all'Asl Napoli 1 Centro, passi avanti per chiarire la vicenda. Il Sindacato Generale di Base ha incontrato, lo scorso 8 ottobre, la nuova dirigenza della Coop Service, azienda appaltatrice.

I principali temi dell’incontro sono stati: il riassetto organizzativo, i livelli contrattuali e la sicurezza sul lavoro. L’esito dell’incontro è stato particolarmente positivo: l’azienda si è impegnata, nell’immediato, a riconoscere l’innalzamento dei livelli contrattuali per tutti quegli operai della logistica che da tempo svolgono mansioni superiori rispetto a quanto previsto dagli attuali inquadramenti contrattuali. L’azienda si è anche impegnata a corrispondere tutti gli arretrati su cui si faranno le conciliazioni. Ne danno notizia i rappresentanti sindacali partenopei.

"Si tratta del raggiungimento di uno dei principali obiettivi che SGB, insieme ai lavoratori, cerca di perseguire, da sempre, in tutti i cantieri dove è presente. Si è anche aperto un positivo confronto sul riassetto organizzativo all’interno, in questo delicato momento di proroga dell’appalto dell’Asl NA 1. Le parti si sono aggiornate al prossimo 11 novembre, momento in cui ci sarà una verifica su tutto quanto concordato adesso. SGB prende atto della disponibilità al dialogo di CoopService e ribadisce, ancora una volta, che questi risultati non sarebbero stati raggiunti senza le mobilitazioni degli ultimi mesi. Avanti così", il monito dei rappresentanti sindacali.