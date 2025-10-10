Salute, ambiente e legalità, intesa tra avvocati e Federico II Protocollo connesso ai temi dell'agenda 2030 dell'ONU

Promuovere e realizzare una diffusa cultura, anche della legalità, sui temi della prevenzione, dell'educazione alla salute, della salubrità ambientale e dello sviluppo sostenibile, connesso ai temi legati all'agenda 2030 dell'ONU. E' l'obiettivo del protocollo sottoscritto oggi tra l'Ordine avvocati di Napoli e la cattedra Unesco dell'università Federico I, rappresentata da Annamaria Colao. Con l'intesa entrambe le parti si sono impegnate a cooperare e perseguire il benessere delle persone utilizzando strumenti di innovazione tecnologica e comunicazione digitale; verranno realizzate azioni di monitoraggio e corsi di formazione, seminari e work shop, campagne e iniziative con particolare attenzione alle tematiche legate al coinvolgimento dei giovani, e progetti formativi in relazione ai mutamenti legislativi nazionali ed internazionali. "La sottoscrizione di questo protocollo - ha detto Carmine Foreste, presidente del Foro di Napoli - segna l'avvio di una collaborazione strategica con la cattedra Unesco che fonde il nostro impegno professionale con temi di fondamentale impatto sociale e rappresenta un passo concreto per riaffermare il ruolo pubblico della nostra professione al servizio della collettività".