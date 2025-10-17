Legalità e solidarietà: due valori che si intrecciano e rafforzano a vicenda DonatoriNati Polizia di Stato fa tappa a Caivano

Legalità e solidarietà: due valori che si intrecciano e si rafforzano a vicenda. Promuovere la cultura della donazione del sangue significa anche educare alla cittadinanza attiva e alla responsabilità collettiva, affinché soprattutto i più giovani comprendano l’importanza di un gesto semplice ma essenziale per la vita di tanti.

Domenica 19 ottobre 2025, dalle ore 8.00 alle 12.30, presso la Parrocchia di San Paolo Apostolo nel Parco Verde di Caivano, sarà possibile donare il sangue a bordo dell’autoemoteca dell’AVIS. Ad accogliere i donatori ci saranno personale medico specializzato e i volontari dell’associazione DonatoriNati Polizia di Stato, pronti a guidare e supportare chi vorrà compiere questo gesto di solidarietà.

Prosegue così l’impegno costante del presidente Tommaso Delli Paoli, che con entusiasmo e dedizione continua a promuovere, soprattutto tra i giovani, i valori della giustizia, della legalità e della solidarietà:

“Legalità e solidarietà sono due facce della stessa medaglia. Non dobbiamo mai voltare lo sguardo altrove: prendersi cura dell’altro significa costruire una comunità in cui nessuno resta indietro nel momento del bisogno. Teniamo particolarmente a questo evento, che porta con sé un profondo valore di sensibilizzazione e formazione delle coscienze. Don Maurizio Patriciello, con il suo impegno quotidiano, combatte contro l’illegalità, e noi di DonatoriNati Polizia di Stato siamo al suo fianco perché solo insieme possiamo fare della cultura della legalità una cultura vincente.”

Un appuntamento di cuore e impegno civile, che rinnova il legame tra DonatoriNati Polizia di Stato e il territorio, unendo l’energia dei giovani e la forza del dono in nome della vita.