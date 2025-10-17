Contributi a imprese danneggiate dalla frana a Ischia: 600mila euro assegnati Soldi destinati alle attività produttive di Casamicciola Terme

Il Commissario Straordinario Giovanni Legnini ha firmato oggi dieci nuovi decreti di concessione di contributi a favore delle imprese di Ischia colpite dalla frana del 26 novembre 2022. L'importo totale dei nuovi contributi ammonta a 600mila euro ed è destinato alle attività produttive di Casamicciola Terme.

Un sostegno importante per le imprese locali

Con questi nuovi provvedimenti, salgono a 20 le imprese beneficiarie dei ristori legati alla frana, per un totale complessivo di 1,45 milioni di euro. I contributi rappresentano un passo concreto per supportare la ripresa economica delle attività danneggiate dall’alluvione e dalla frana.

Fondi previsti dalla legge di Bilancio 2025

I decreti firmati attuano quanto previsto dall'art. 1, comma 686, della Legge di Bilancio 2025, che stanzia 10 milioni di euro per indennizzare le imprese colpite dalla frana del 2022. Le modalità di accesso ai contributi sono definite dall'ordinanza commissariale n. 34 del 23 aprile 2025.

Pratiche ancora in istruttoria

Attualmente, sono in valutazione circa 30 richieste che necessitano di integrazioni. Queste riguardano imprese che, negli anni 2023 e 2024, hanno registrato una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto alla media del triennio precedente l’evento calamitoso.

Inoltre, sono in esame cinque domande presentate da attività già colpite dal sisma del 2017, impossibilitate a riprendere l’attività o ad avviare la ricostruzione a causa della frana del 2022.