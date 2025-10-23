Napoli rafforza il legale di amicizia con l'Armenia nel segno di San Gregorio Firmato il patto di collaborazione con la capitale Yerevan

Napoli rafforza il proprio profilo internazionale con la firma di un patto di amicizia e collaborazione con la città di Yerevan, capitale dell’Armenia. A rappresentare l’amministrazione comunale, il consigliere agli Affari Internazionali del sindaco, Francesco Senese, che si è recato a Yerevan per consegnare ufficialmente il documento sottoscritto dal Sindaco, insieme al crest del Comune di Napoli, simbolo dell’identità e della storia partenopea.

Il patto sancisce l’avvio di una cooperazione istituzionale, culturale e sociale tra le due città, fondata su valori condivisi e su un legame storico e spirituale: San Gregorio l’Illuminatore, figura centrale per la tradizione cristiana armena, le cui spoglie riposano nella chiesa napoletana di San Gregorio Armeno, nel cuore del centro storico.

Questa connessione profonda tra Napoli e Yerevan si traduce ora in un impegno concreto per promuovere scambi culturali, progetti educativi, iniziative turistiche e attività di dialogo tra le comunità, fanno sapere da palazzo di città.

Un ulteriore segnale di apertura e cooperazione è rappresentato dall’attivazione del volo diretto Napoli–Yerevan, che faciliterà i rapporti tra le due città e favorirà nuove opportunità di crescita reciproca.