Vomero: SOS per i dissesti su marciapiedi e carreggiate La denuncia: ogni giorno troppe persone vittime di cadute

“ Al Vomero, quartiere collinare partenopeo, sono sempre di più i marciapiedi e le carreggiate afflitte da problemi legati alla carenza di manutenzione – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, fondatore su Facebook del gruppo "Buche partenopee, vedi Napoli e poi...cadi", che conta oltre 2.700 iscritti -. Purtroppo la situazione peggiora di giorno in giorno, anche perché non si provvede con puntualità e celerità a mettere in campo gli interventi necessari. Oramai pedoni, autovetture e motocicli sono costretti a fare lo slalom nel tentativo di evitare i dissesti, impresa che, come raccontano anche le cronache quotidiane, purtroppo, non sempre riesce “.



“ Ogni giorno – continua Capodanno – sono tante le segnalazioni di persone che, a causa dei dissesti stradali, cadono riportando lesioni anche di una certa entità che richiedono sovente l'intervento dell'ambulanza e, in molti casi, il ricovero ospedaliero. L'ultimo episodio, alla ribalta delle cronache, si è verificato stamattina in piazza Vanvitelli, quando una persona anziana, nell'attraversare la piazza all'incrocio con via Scarlatti, è inciampata cadendo al suolo. Nella caduta l'anziano ha riportato una ferita alla testa dalla quale fuoriusciva sangue. Subito sono stati allertati i soccorsi con la richiesta di un'ambulanza che però sarebbe arrivata in ritardo, suscitando le proteste delle persone presenti ".



“ L'episodio odierno - sottolinea Capodanno - rilancia, ancora una volta, la necessità d’istituire in tempi rapidi un presidio per il pronto soccorso al Vomero. I vomeresi più anziani ricorderanno che questa struttura esisteva, come "Croce Rossa Italiana", fino agli anni ’50 del secolo scorso, allocata al piano terra di un fabbricato in via Solimena, ma poi fu inopinatamente soppressa “.



“ Va sottolineato – prosegue Capodanno - che al Vomero vi sono oltre 40mila abitanti su di un’area di poco più di due chilometri quadrati. Inoltre occorre considerare l’indotto generato dalla presenza di quasi duemila esercizi commerciali a posto fisso che, specialmente nei fine settimana, raddoppia almeno le presenze sul territorio “.



“ L’asfittica condizione del traffico e le carenze strutturali – puntualizza Capodanno - non consentono, in caso di emergenza, di poter contare sull’intervento tempestivo delle ambulanze. Inoltre l’ospedale attrezzato per adulti più vicino, dotato di una struttura idonea di pronto soccorso, è il Cardarelli per raggiungere il quale occorre un tempo che potrebbe risultare letale per le vittime di malori improvvisi o di gravi incidenti “.



“ Intanto - conclude Capodanno - nell’attesa che vengano individuati i locali, si rende necessario che venga allocata almeno un’ambulanza fissa, dotata di tutte le attrezzature per il primo soccorso, a disposizione, 24 ore su 24, esclusivamente per il territorio del quartiere collinare. Nel contempo bisognerà immediatamente reperire i locali per la struttura da adibire a pronto soccorso, valutando al riguardo anche la possibilità di poter utilizzare alcuni locali, con annesso parcheggio al coperto, del polifunzionale di via Morghen, 84, di proprietà comunale “.



Capodanno, con l’occasione, rivolge l’ennesimo appello al sindaco Manfredi e all'assessore al ramo, Cosenza, affinché si provveda in tempi brevi a eliminare, con interventi definitivi, dalle strade e dalle piazze del Vomero tutti gli avvallamenti e tutte le buche attualmente presenti, che costituiscono un presumibile pericolo sia per pedoni, sia per gli occupanti dei mezzi a due e a quattro ruote.