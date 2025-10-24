Cgil, Giovani Nughes nuovo segretario generale SPI Campania e Napoli 68 anni, è stato militante della Fgci e del Pci

Giovanni Nughes è il nuovo segretario generale del sindacato pensionati Spi-Cgil Campania e NAPOLI. L'elezione è avvenuta nel corso dell'assemblea generale della struttura che si è svolta all'hotel Ramada di NAPOLI alla presenza della segretaria generale dello Spi-Cgil, Tania Scacchetti, del segretario generale della Cgil NAPOLI e Campania, Nicola Ricci e del segretario generale uscente dello Spi-Cgil Campania e NAPOLI, Franco Tavella. Nughes, 68 anni, nato a NAPOLI, è stato militante e funzionario della Fgci e del Pci. La sua esperienza nella Cgil inizia nel 1984 in qualità di dirigente della Federbraccianti. Successivamente ricopre ruoli di direzione alla Camera del lavoro di Pomigliano d'Arco, alla Filcea e alla Filcem, struttura nata dall'unificazione delle categorie dei chimici e degli elettrici. Nughes è stato componente delle segreterie della Camera del lavoro metropolitana di NAPOLI, della Filcams Cgil, direttore del patronato Inca NAPOLI e, infine, segretario organizzativo dello Spi Cgil Campania e NAPOLI.