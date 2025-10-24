M.O., studenti Pitagora ripuliscono scuola e si mobilitano per Gaza L'iniziativa dell'Istituto di Pozzuoli: "Autogestione costruttiva"

"Invece di distruggere abbiamo ricostruito, intere giornate fatte con tante attività, tutti insieme alunni e docenti". Così gli studenti dell'Istituto Pitagora di Pozzuoli del Rione Toiano che sono passati dall'occupazione per protesta al genocidio a Gaza all'autogestione "costruttiva". "Gli alunni - le parole del dirigente scolastico Antonio Vitagliano - hanno dimostrato un grado di maturazione che prova che probabilmente la scuola sta facendo un ottimo lavoro, come sempre nella storia del Pitagora. Come presidenza e vicepresidenza abbiamo cercato dal primo giorno di tentata occupazione, di instaurare un dialogo costruttivo e fecondo di momenti di profonda riflessione che - conclude - ci auguriamo escano fuori dai nostri studenti"