Napoli, anche Azienda Ospedaliera Colli a Giornate della Salute Evento promosso in piazza del Plebiscito dal Comune di Napoli sabato 25 e domenica 26 ottobre

L'Azienda Ospedaliera dei Colli prenderà parte alle "Giornate Napoletane della Salute, della Prevenzione e del Benessere, evento promosso in piazza del Plebiscito dal Comune di Napoli sabato 25 e domenica 26 ottobre. " L' azienda - si legge in un comunicato - sarà presente con diversi ambiti di specialistica per offrire ai cittadini consulenze e visite gratuite incluse quaranta diverse tipologie di check-up, screening e test: dalla prevenzione cardiovascolare alla diagnosi precoce di patologie oncologiche, dagli esami diabetologici alle visite odontoiatriche".

Per accedere alle visite gratuite sarà possibile prenotarsi direttamente presso la postazione dell'Azienda Ospedaliera dei Colli. " Anche quest'anno - dice il direttore generale Anna Iervolino - confermiamo in modo importante la nostra partecipazione alle Giornate Napoletane della Salute, della Prevenzione e del Benessere con le sue diverse competenze specialistiche per offrire non solo prestazioni sanitarie, ma anche ascolto e orientamento". " Essere presenti - continua la Iervolino - ci aiuterà a rafforzare il rapporto medico paziente, con l'obiettivo di contribuire ad una cultura della salute che possa vedere assieme cittadini e professionisti della salute e aiutare così a contrastare il deprecabile fenomeno delle aggressioni".