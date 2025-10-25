Vomero, piazza Vanvitelli: bidoncini in strada a tutte le ore del giorno Appello agli uffici competenti per le attività di vigilanza e controllo

Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, che ha realizzato un ricco dossier fotografico, a disposizione di quanti interessati, sulle disfunzioni dell'attuale sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani che si registrano quotidianamente al Vomero, segnala ancora una volta quanto segnatamente si verifica nella centralissima piazza Vanvitelli, la piazza simbolo del quartiere collinare partenopeo

"Sulla carreggiata dinanzi all'ascensore a servizio della stazione della linea 1 della metropolitana - puntualizza Capodanno -, si osserva la presenza di numerosi bidoncini carrellati, traboccanti di rifiuti solidi urbani. Un biglietto da visita certamente poco gradevole anche per i tanti turisti che utilizzano l'impianto di trasporto pubblico su ferro per raggiungere il quartiere collinare partenopeo.

Eppure - sottolinea Capodanno - nelle ordinanze che disciplinano la raccolta differenziata dei rifluii solidi urbani, con le modalità e i tempi di conferimento e con le sanzioni per i trasgressori, si precisa che tale conferimento deve essere effettuato, depositando i rifiuti nei bidoncini carrellati all'uopo forniti dall'A.S.I.A. - Napoli, che devono essere resi disponibili per il servizio di raccolta dalle ore 14:00 alle ore 16:00 di tutti i giorni, esclusi i festivi, o all'orario di chiusura dell'esercizio e comunque non oltre le ore 22:00.

Invece - puntualizza Capodanno - quelli che vengono segnalati in piazza Vanvitelli, i quali, nelle ore non indicate nella succitata ordinanza, dovrebbero essere conservati all'interno dei singoli esercizi ai quali sono stati forniti, sono perennemente esposti sulla pubblica via, dando anche un'immagine indecorosa dell'importate e storica piazza, peraltro tutelata anche dalla Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e provincia.

Le disposizioni emanate al riguardo - aggiunge Capodanno - prevedono anche che gli utenti indicati hanno l'obbligo di conservare e tenere puliti a propria cura e spese i bidoncini a loro forniti dall'A.S.I.A. Non solo ma esse indicano anche che, per la violazione delle predette disposizioni, è prevista una sanzione amministrativa che va da € 25,82 a € 154,94".

Capodanno, con l'occasione, sollecita ancora una volta gli uffici competenti ad effettuare, in tempi rapidi, tutti gli accertamenti del caso, tracciando la provenienza di tutti i bidoncini che si trovano depositati nella piazza, individuando gli eventuali trasgressori, rimuovendo quelli che dovessero risultare privi di assegnazione e, nel contempo, comminando ai trasgressori le sanzioni previste, eliminando definitivamente i disservizi più volte segnalati.