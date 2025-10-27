San Carlo di Napoli: il sovrintendente Fulvio Macciardi risponde a Manfredi Il sovrintendente vuole riportare armonia al San Carlo

Il nuovo sovrintendente del Teatro San Carlo di Napoli, Fulvio Adamo Macciardi, si presenta ufficialmente e punta a riportare armonia e sviluppo nel Massimo napoletano, con una visione rivolta ai prossimi dieci anni.

Fulvio Macciardi: “Voglio riportare armonia e guardare avanti”

Durante il suo primo intervento pubblico a Napoli, il nuovo sovrintendente del Teatro San Carlo, Fulvio Adamo Macciardi, ha espresso l’intenzione di inaugurare una fase di dialogo e coesione.

“Vorrei riportare armonia e consenso nell’interesse comune di far camminare felicemente il teatro e renderlo volano positivo per la città e per tutto il territorio del Mezzogiorno”, ha dichiarato Macciardi, sottolineando l’importanza del San Carlo come grande polo culturale del Sud, paragonabile alla Scala per Milano.

Un primo incontro con il sindaco Manfredi

Interrogato dai giornalisti su un eventuale incontro con il sindaco Gaetano Manfredi, che ha contestato la sua nomina dinanzi al tribunale civile e al TAR, Macciardi ha risposto con equilibrio:

“I sovrintendenti e i sindaci non possono non vedersi”.

Il nuovo sovrintendente ha preferito non alimentare polemiche, dichiarando di voler guardare al futuro con serenità:

“Da parte mia sono sereno che sia stato fatto tutto bene. Troveremo il giusto equilibrio”.

Un impegno per il futuro del Teatro San Carlo

Macciardi ha ribadito la volontà di valorizzare il Teatro San Carlo e di costruire un piano di sviluppo condiviso con i lavoratori e con la città di Napoli.

“Con i lavoratori a fianco, punto a un piano per la città, a progetti concreti. Il Codice dello Spettacolo è uno strumento che aiuta questi progetti di sviluppo. Preferisco pensare ai prossimi dieci anni che a quanto accaduto nei sei mesi passati”.

Il contesto: il nuovo Codice dello Spettacolo

L’intervento di Macciardi è avvenuto in occasione dell’incontro “Il nuovo Codice per lo Spettacolo dal vivo”, organizzato dall’Unione Regionale Agis Campania nell’ambito delle celebrazioni per gli 80 anni dell’Agis.

L’appuntamento ha rappresentato un momento di confronto sui contenuti del Decreto Legislativo di riassetto dell’intervento pubblico per il settore dello spettacolo, attuativo della Legge 106/2022, con particolare attenzione al riequilibrio territoriale.