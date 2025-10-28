Manfredi chiede al prefetto un tavolo sul rischio ambientale a Gianturco Preoccupazione per la sicurezza dei cittadini

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha inviato una lettera al Prefetto Michele Di Bari per richiedere l’istituzione di un tavolo sul rischio ambientale a Gianturco. La decisione nasce dalle crescenti preoccupazioni dei residenti, a causa della presenza sul territorio di numerosi capannoni industriali contenenti materiale infiammabile.

Incendio recente e evacuazioni

Nei giorni scorsi, un incendio in un capannone ha coinvolto anche una palazzina vicina, costringendo all’evacuazione di circa 20 famiglie per motivi di sicurezza. L’episodio ha aumentato l’allarme tra gli abitanti e ha spinto il sindaco a sollecitare un intervento immediato da parte delle autorità competenti.

Tavolo di lavoro per la tutela dei cittadini

La richiesta di Manfredi prevede il coinvolgimento di:

Forze dell’ordine

Enti locali e soggetti interessati

Esperti in sicurezza e ambiente

L’obiettivo è creare un percorso condiviso per ridurre i rischi legati ai materiali pericolosi e garantire la tutela della salute e della sicurezza della popolazione di Gianturco.

Coinvolgimento della comunità

La richiesta arriva anche in risposta a una petizione dei residenti, che evidenzia l’urgenza e la delicatezza della situazione. Il sindaco sottolinea l’importanza di un dialogo costante tra istituzioni e cittadini, per prevenire future emergenze e migliorare la sicurezza sul territorio.