Napoli, convocato un Consiglio comunale urgente il 15 dicembre

La Conferenza dei Capigruppo, presieduta da Enza Amato, ha stabilito di convocare un Consiglio comunale urgente per il prossimo lunedì 15 dicembre alle ore 16, con lo svolgimento del Question Time nell'ora precedente. All'ordine dei lavori le 18 delibere già programmate nella seduta dello scorso 11 dicembre, non discusse per mancanza del numero legale. La Conferenza, si legge in una nota, ha altresì stabilito per la prossima settimana una ulteriore convocazione del Consiglio comunale per il giorno 18 dicembre alle ore 16.
Otto le delibere programmate per quella data, tra le quali la 574 relativa a interventi nell'ambito del Grande Progetto Centro Storico di Napoli e la valorizzazione del sito Unesco, per lavori da svolgere presso il Sacro Tempio della Scorziata, e la delibera 577 relativa a una variazione di bilancio per l'ammissione a un finanziamento del ministero della Cultura per le biblioteche del Comune di Napoli.