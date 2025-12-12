Incidente mortale sul lavoro nel sito di stoccaggio di ecoballe di Giugliano in Campania: secondo primi accertamenti della Polizia di Stato un operaio di 63 anni sarebbe deceduto sul colpo a seguito dell'impatto con un mezzo industriale in movimento all'interno del sito. Sul posto è intervenuto personale del 118, che ha constatato il decesso dell'uomo. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione ad opera di personale del Commissariato di Giugliano-Villaricca e dell'Ispettorato del Lavoro.
Incidente nel sito di stoccaggio di ecoballe di Giugliano, muore operaio
63enne deceduto sul colpo dopo l'impatto con un mezzo industriale in movimento
Giugliano in Campania.