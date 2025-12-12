Incidente nel sito di stoccaggio di ecoballe di Giugliano, muore operaio 63enne deceduto sul colpo dopo l'impatto con un mezzo industriale in movimento

Incidente mortale sul lavoro nel sito di stoccaggio di ecoballe di Giugliano in Campania: secondo primi accertamenti della Polizia di Stato un operaio di 63 anni sarebbe deceduto sul colpo a seguito dell'impatto con un mezzo industriale in movimento all'interno del sito. Sul posto è intervenuto personale del 118, che ha constatato il decesso dell'uomo. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione ad opera di personale del Commissariato di Giugliano-Villaricca e dell'Ispettorato del Lavoro.