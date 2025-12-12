Sorpreso a cedere droga all'interno di una baracca: arrestato dalla polizia L'intervento degli agenti al corso Mianella

La polizia ha arrestato un 66enne napoletano, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Gli agenti del commissariato Scampia, hanno sorpreso l'uomo nel corso di diverse cessioni di sostanza stupefacente all’interno di una baracca in corso Mianella

Pertanto, gli agenti, prontamente intervenuti, lo hanno bloccato e trovato in possesso di 20 involucri di cocaina del peso di circa 7 grammi, di 10 bustine contenenti circa 17 grammi di marijuana e di sei pezzi di hashish del peso di circa 13 grammi.