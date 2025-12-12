Corso Garibaldi a Napoli: evade dai domiciliari e viene arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 43enne di origine tunisina

La polizia ha arrestato un 43enne di origine tunisina, con precedenti per evasione. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nel transitare in vico Pergola a Nolana, hanno notato l'uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato, accertando che lo stesso era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.