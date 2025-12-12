Corso Garibaldi a Napoli: evade dai domiciliari e viene arrestato

La polizia ha arrestato un 43enne di origine tunisina, con precedenti per evasione. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nel transitare in vico Pergola a Nolana, hanno notato l'uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.
I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato, accertando che lo stesso era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.