De Luca visita deposito EAV, 5 nuovi bus elettrici in servizio a Ischia Sviluppo sostenibile e miglioramento del servizio

Questa mattina il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, insieme al presidente di Eav, Umberto De Gregorio, ha visitato il deposito autobus di Ischia, presentando i primi cinque bus elettrici entrati in servizio sull’isola.

“Avremo 25 pullman elettrici nella città di Ischia. È un’altra bella notizia, bellissima”, ha commentato De Luca.

La storia recente del trasporto pubblico a Ischia

Nel 2014, dopo il fallimento di Eavbus, sull’isola circolava un solo autobus. Oggi, grazie all’impegno della Regione Campania e di Eav, la flotta è cresciuta fino a 70 autobus operativi a Ischia, con un totale di oltre 400 veicoli tra tutti i depositi della regione.

Investimenti e sostenibilità

L’EAV ha avviato un profondo processo di rinnovo della flotta, orientato allo sviluppo sostenibile e al miglioramento del servizio pubblico. Nel 2015 la flotta aziendale contava 110 bus con età media di 16 anni; oggi, nel 2025, i veicoli superano i 400 con un’età media inferiore ai 6 anni.

Entro sei mesi, i bus elettrici in servizio a Ischia saranno 10, con l’obiettivo di arrivare a 25 unità.

La gestione dei depositi e dei lavoratori

Il deposito di Ischia impiega 170 persone e gestisce 70 bus, di cui mediamente 50 in esercizio. La Regione Campania e Eav hanno inoltre recuperato i depositi e le strutture precedentemente gestite da società fallite come Eavbus e CTP, salvaguardando posti di lavoro e continuando a migliorare il servizio pubblico sull’isola.