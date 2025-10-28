Chiuso il Parco Raffaele Viviani per rischio alberi pericolanti La chiusura è solo momentanea per motivi di sicurezza

Da sabato scorso, il Parco Raffaele Viviani al Corso Vittorio Emanuele, nel cuore del centro storico di Napoli, è stato chiuso al pubblico. La decisione è stata presa a causa del rischio di alberi pericolanti, segnalati sia dai cittadini sia dai comitati locali. Il polmone verde, gestito dalla II Municipalità, resterà chiuso fino a nuove verifiche.

Verifiche in corso

Secondo quanto spiegano i consiglieri locali Luigi e Peppe Aiello, nei prossimi giorni saranno effettuati controlli da parte degli agronomi del Comune per accertare lo stato di salute delle alberature. In base ai risultati delle analisi, si potrà procedere a potature mirate o, nei casi più gravi, all’abbattimento degli alberi a rischio.

Criticità segnalate dai comitati

Il parco è curato attivamente da una comunità di cittadini volontari, organizzata nel Comitato Parco Raffaele Viviani. Gli attivisti avevano già presentato al Comune una perizia tecnica gratuita realizzata dallo Studio di Progettazione Focus Green, datata 9 ottobre 2025.

La perizia evidenziava diverse problematiche: Rami secchi e vegetazione non potata, potenzialmente pericolosi per i frequentatori; Prati incolti con erba alta e piante infestanti; Arbusti e siepi cresciuti in modo disordinato, ostacolando percorsi pedonali e riducendo la visibilità; Presenza diffusa di rifiuti abbandonati, tra cui plastica, bottiglie, cartacce e rifiuti organici; Cestini porta-rifiuti insufficienti o danneggiati, spesso traboccanti.