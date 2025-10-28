Violenza donne, presentata terza edizione Master Unicampania per sanitari Giordano: "Lo abbiamo voluto con forza"

"Oggi presentiamo un master che abbiamo voluto con molta, molta forza, ormai alla sua terza edizione, sulla violenza di genere sulle donne e sul percorso rosa in pronto soccorso. Il motivo per il quale abbiamo creato questo master, che portiamo avanti con grande enfasi, è proprio quello di formare il personale che lavora in pronto soccorso tutti i giorni e ha la necessità di gestire al meglio le donne vittime di violenza".

Così alla Dire Mauro Giordano, direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza-Urgenza università della Campania Luigi Vanvitelli, a margine della presentazione del master universitario di I livello 'Violenza di genere sulla donna: il percorso rosa in Pronto soccorso' dedicato alla formazione di medici, psicologi e infermieri per la corretta presa in carico delle donne vittime di violenza nei Pronto soccorso.

Alla conferenza stampa di presentazione del master, realizzato in collaborazione con la Regione Campania, nell'ambito delle iniziative a sostegno della formazione dei professionisti sanitari impegnati nella presa in carico delle vittime di violenza di genere contro le donne, hanno preso parte: Mario lervolino, direttore generale Aou Vanvitelli; Roberta Gaeta, consigliera regionale della Campania componente commissione Sanità e Politiche sociali; Elvira Reale, formatrice refertazione psicologica e consulente commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, Marcellino Monda, presidente del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia università della Campania Luigi Vanvitelli; Maria Grazia Vinti, responsabile unità operativa semplice Contrasto alla violenza di genere contro le donne Asl Napoli 1 Centro.

"Il percorso rosa all'interno dei pronto soccorso - evidenzia Monda - è necessario per far fronte a situazioni che sappiamo essere all'ordine del giorno. Ovviamente a questo master si potrnno iscrivere coloro che sono già laureati però è importante già iniziare a parlarne agli studenti, specialmente a quelli degli ultimi anni che potranno, appena laureati, intraprendere un percorso formativo di questo genere".