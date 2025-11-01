Scuola, firmato a Napoli protocollo per vigilanza obbligo istruzione Obiettivo evitare la dispersione scolastica

E' stato sottoscritto in Prefettura a Napoli il protocollo d'intesa per l'omogenea applicazione nei comuni dell'area metropolitana partenopea della normativa in materia di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione.

A firmare l'intesa il prefetto di Napoli, Michele di Bari, il presidente del tribunale per i minorenni di Napoli, Paola Brunese, il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Napoli, Patrizia Imperato, l'assessore all'Istruzione e alle Famiglie del Comune di Napoli, Maura Striano, il direttore dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania, Ettore Acerra, il direttore del coordinamento metropolitano Inps di Napoli, Roberto Bafundi e il vicepresidente del coordinamento Anci Campania, Luigi Carbone.

L'obiettivo del Protocollo, nell'ambito delle misure avviate contro la dispersione e l'abbandono scolastico, in attuazione del cd. Decreto Caivano che ha previsto nuove e più gravi sanzioni a carico dei genitori inadempienti, è quello di fornire agli attori istituzionali coinvolti adeguati indirizzi operativi per implementare, nel solco delle attività già in corso, una omogenea e tempestiva applicazione della normativa relativa alle procedure di segnalazione dei minori non in regola con l'obbligo di istruzione