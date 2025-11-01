Joe Romano da San Giorgio a Cremano vince Italia’s Got Talent 2025 Emozioni e musica nella finale su Disney+

Serata di emozioni per la finale di Italia’s Got Talent 2025, trasmessa per la prima volta in diretta su Disney+. A trionfare è stato Joe Romano, giovane cantante originario di San Giorgio a Cremano e cresciuto a Casalnuovo di Napoli, che ha conquistato pubblico e giudici con una potente interpretazione di “Try” di Pink.

Il talent show, prodotto da Fremantle Italia, si è concluso con una sfida live tra i dieci finalisti, che si sono contesi la vittoria a colpi di talento e originalità. Il pubblico, attraverso l’App ufficiale di Italia’s Got Talent, ha scelto il vincitore votando in tempo reale.

Una finale da record in diretta su Disney+

Per la prima volta nella storia del programma, la finale è stata trasmessa in diretta su Disney+, offrendo agli spettatori un’esperienza totalmente interattiva. I giudici Mara Maionchi, Frank Matano, Elettra Lamborghini e Alessandro Cattelan, insieme ai conduttori Aurora e Fru, hanno accompagnato con entusiasmo i finalisti, regalando momenti di ironia e commozione.

Joe Romano, dopo aver incantato il pubblico con “Try”, ha ricevuto anche il Golden Ticket di Intercity, offerto da Trenitalia, main partner dello show.

Chi è Joe Romano, il cantante che ha conquistato l’Italia

Biagio “Joe” Romano canta da quando aveva quattro anni. Dopo aver iniziato lo studio del pianoforte, ha scoperto presto la sua vera passione: il canto. A quindici anni inizia le lezioni con un’insegnante del suo paese e, a vent’anni, fonda un trio vocale con il fratello e un amico.

Negli anni della gavetta si esibisce in locali, eventi e villaggi turistici, costruendo passo dopo passo la sua identità artistica.

Sul palco di Italia’s Got Talent ha dimostrato una straordinaria versatilità vocale: alle Audition aveva emozionato tutti con “Into the Unknown” (Frozen 2), performance che gli era valsa il Golden Buzzer di Mara Maionchi.

Durante le semifinali ha sorpreso ancora, unendo “Oltre l’orizzonte” (da Oceania) e “Highway to Hell” degli AC/DC, una combinazione unica che ha confermato il suo carisma e la sua potenza vocale.

Premio speciale MediaWorld a Dmytro Onyshchenko

La finale non ha premiato solo Joe Romano. Il Premio MediaWorld Let’s Go, dedicato all’esibizione più “coraggiosa” della stagione, è stato assegnato a Dmytro Onyshchenko, giovanissimo atleta di Kiev, che ha conquistato il pubblico con la sua grazia e il suo talento acrobatico.