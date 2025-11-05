Il Vomero si tinge di rosa per prevenzione, sport e solidarietà Tre giorni di iniziative in piazza degli Artisti

Il Cup Campania (Comitato Unitario permanente degli Ordini e dei Collegi professionali), presdietuto da Domenico De Crescenzo partecipa alla nuova edizione della Race for the Cure 2025, in programma a NAPOLI dal 7 al 9 novembre. Per tre giorni, dalle 10 – 17, in piazza degli Artisti (zona Vomero) la Carovana della Prevenzione offrirà screening gratuiti per la diagnosi precoce dei tumori femminili — mammografie, ecografie senologiche, pap test e HPV test — oltre a momenti di confronto, sport e sensibilizzazione.

L’iniziativa, promossa da Komen Italia in collaborazione con la Asl NAPOLI 1 Centro, è il più grande evento in Italia dedicato alla prevenzione e alla lotta contro i tumori del seno. Quest’anno la manifestazione è dedicata a Riccardo Imperiali di Francavilla, già presidente Komen e figura di riferimento nel volontariato e nella solidarietà. Race for the Cure si apre con le Donne in Rosa, protagoniste assolute della manifestazione: donne che stanno affrontando o hanno superato il tumore al seno e che, con la loro maglia rosa, trasformano la corsa in un potente simbolo di speranza.

Venerdì 7 novembre, presso l’area palco, si terrà il Talk “La prevenzione e corretti stili di vita”, una mattinata di incontri dedicati agli studenti degli istituti superiori. Protagoniste saranno le attrici Miriam Candurro, Gina Amarante e Giorgia Gianetiempo, insieme alle atlete delle Fiamme Oro e alle dottoresse Grazia Bilancio (AIDM, chirurgo senologo) e Antonia Di Martino (medico radioterapista del Centro Aktis) e il dott. Enrico Antonio Errico che presenta il libro “Venti volte vita”. La mattinata si concluderà con una sessione di Qigong guidata da Tiziana Verdoscia.

Sabato 8 novembre sarà invece dedicato alle attività sportive, coordinate da Emilia Sambiase e Mario Sansoni, con sessioni di Bokwa, Fit Kombat, Power Bound, Corpology, Aereosalsa, Spinning e Danza aerea. Domenica 9 novembre, dalle ore 10.30, prenderà il via la tradizionale passeggiata sportiva da piazza degli Artisti che si snoderà in via Luca Giordano, via Cimarosa, Villa Floridiana, via Scarlatti e rientro in piazza. Vi saranno prima i saluti istituzionali e l’apertura musicale della Fanfara dell'8° reggimento Bersaglieri della Brigata Garibaldi.

È possibile iscriversi alla Race for the Cure direttamente in piazza, oppure online al link: https://www.raceforthecure.it/race/iscrizione/51/iscrizione/0 Il Cup Campania rinnova così il proprio impegno concreto per la tutela della salute e la promozione di corretti stili di vita. “Essere presenti a un appuntamento come la Race for the Cure – sottolinea il presidente Domenico De Crescenzo – significa riaffermare il ruolo delle professioni sanitarie e tecnico-scientifiche al servizio della prevenzione, della ricerca e della solidarietà. È un’occasione per testimoniare la vicinanza alle donne e alle famiglie che affrontano con coraggio la malattia e per diffondere una cultura della salute condivisa”