Allerta meteo per temporali in Campania

A partire dal primo pomeriggio di domani

allerta meteo per temporali in campania
Napoli.  

 La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una Allerta meteo di livello Giallo per temporali: la perturbazione interesserà la Campania a partire dal primo pomeriggio di domani e insisterà prevalentemente sulla fascia costiera. L'avviso riguarda la possibilità di precipitazioni locali, ma anche a carattere di intenso rovescio o temporale, sulle seguenti zone di Allerta: 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino - Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Piscentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 7 (Tanagro), 8 (Basso Cilento). L'Allerta meteo entra in vigore alle 15 di domani, venerdì 7 novembre e termina alle 15 di sabato 8 novembre

