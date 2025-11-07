Napoli, da Giunta ok a interventi manutenzione straordinaria piscina Scandone Per completamento e adeguamento funzionale dell'impianto

La Giunta del Comune di Napoli, su proposta dell'assessore al Bilancio con delega al Patrimonio, Pier Paolo Baretta, e dell'assessora allo Sport e alle Pari Opportunità, Emanuela Ferrante, ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al completamento e all'adeguamento funzionale dell'impianto natatorio "Felice Scandone" di Fuorigrotta. I lavori, per complessivi 593.500 euro, saranno finanziati con fondi comunali provenienti da risparmi di un precedente finanziamento del Piano Strategico della Città Metropolitana.

La progettazione è stata curata dal Servizio Edilizia Sportiva del Comune e prevede il recupero del solaio di copertura della palestra, la risoluzione del problema delle infiltrazioni negli spogliatoi, il risanamento delle strutture portanti delle scale di emergenza e la sostituzione delle porte tagliafuoco. La piscina "Felice Scandone", centro federale per le discipline del nuoto e della pallanuoto, è un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale, anche grazie all'accordo siglato due anni fa tra l'Amministrazione comunale e la Federazione Italiana Nuoto. L'intervento approvato dalla Giunta ha l'obiettivo di garantire la piena funzionalità dell'impianto, migliorando la qualità dell'offerta sportiva e il comfort per gli utenti.