Venti scosse dall'alba nei campi Flegrei: inizia un altro sciame sismico

L'Ingv ha emesso già un comunicato di inizio sciame sismico

Pozzuoli.  

Una serie di scosse di terremoto ha fatto sussultare la città di Napoli e i Campi Flegrei a partire dalle 6 di questa mattina, 9 novembre 2025. La scossa più intensa registrata fino ad ora è stata di 2.5 gradi di magnitudine alle 6 e 11, ma è stata piuttosto lunga ed ha fatto tremare a lungo le abitazioni. La scossa è stata particolarmente percepita nella zona del territorio di Napoli: da Agnano e Fuorigrotta le segnalazioni di vibrazioni più intense. Anche da Pozzuoli, comunque, sono giunti segnali di preoccupazione.

l Comune di Pozzuoli ha diffuso un comunicato nel quale informa la popolazione che L'Ingv ha segnalato l'avvio di uno sciame sismico.
 

