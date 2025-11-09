A Napoli ecco "Casa Giovani": dieci alloggi per gli under 36 Destinati a coppie, nuclei monogenitoriali, persone divorziate o separate

Un immobile comunale di via Sedile di Porto, nel cuore del centro storico di Napoli, sarà trasformato in una struttura abitativa innovativa e accessibile per i giovani. Il progetto, denominato “La comunità del seggio: la città intorno e i giovani al centro”, rientra nell’iniziativa Casa Giovani ed è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Campania nell’ambito del bando per la rigenerazione urbana in risposta all’emergenza abitativa.

L’intervento prevede la realizzazione di dieci alloggi destinati a giovani coppie, under 36, nuclei monogenitoriali e persone divorziate o separate, secondo il modello del co-living: un approccio che unisce edilizia residenziale sociale, servizi di supporto e spazi condivisi per favorire autonomia, inclusione e coesione comunitaria.

Il piano terra ospiterà una biblioteca di quartiere, un’aula per il co-working e una velostazione con aree per deposito e riparazione di biciclette. Ai piani superiori, spazi comuni per i residenti come una sala polifunzionale, un’area cucina/living per la socializzazione e una lavanderia condominiale. Sulla copertura, infine, sarà realizzato un tetto giardino con aree conviviali aperte anche al quartiere.

La proposta è stata elaborata da un gruppo di giovani architetti e ingegneri del Comune di Napoli, appartenenti al Servizio Pianificazione dell’Edilizia Residenziale Pubblica e Social Housing, sotto la guida dell’assessorato all’Urbanistica.

Per garantire la sostenibilità e l’efficacia del modello di co-residenzialità, la gestione sarà condivisa tra Comune, terzo settore e beneficiari, in un’ottica di partecipazione e collaborazione. L’iniziativa si propone così come un motore di rigenerazione sociale, capace di offrire nuove opportunità abitative e di inclusione per i giovani in situazioni di fragilità o in cerca di autonomia.

Con “Casa Giovani”, il Comune di Napoli ottiene per la seconda volta il finanziamento regionale per la rigenerazione urbana in risposta all’emergenza abitativa, dopo il successo del progetto di condominio solidale a Poggioreale avviato due anni fa.