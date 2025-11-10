Sanità, Ciarambino: non venga trasferita la Pediatria del San Paolo La preoccupazione è che si possa arrivare a una scelta definitiva e irreversibile

"Apprendo con preoccupazione la notizia che da gennaio il reparto pediatrico dell’ospedale San Paolo sarà trasferito al Loreto Mare, lasciando scoperta l’intera zona occidentale di Napoli, molto popolosa e già fortemente sguarnita di servizi sanitari adeguati.

Il trasferimento del reparto a una distanza di almeno dieci chilometri, unita al traffico intenso, renderà difficilissimo l’accesso in caso di emergenze per i bambini e per le loro famiglie.

La mia preoccupazione è che da un trasferimento temporaneo, si possa arrivare a una scelta definitiva e irreversibile, infliggendo l'ennesimo colpo a un presidio strategico come il San Paolo già fortemente indebolito - dichiara Valeria Ciarambino, vice presidente del consiglio regionale - La pediatria ospedaliera non è un lusso, ma un diritto imprescindibile per garantire la salute dei bambini nelle situazioni emergenziali e critiche.

Per questo motivo mi attiverò immediatamente scrivendo al direttore dell’Asl Napoli 1 affinché venga rivista questa decisione che rischia di causare gravi disagi alla popolazione.

Auspico un rapido confronto e un impegno concreto da parte delle istituzioni per salvaguardare il servizio pediatrico al San Paolo, evitando di privare l’area ovest di Napoli di una struttura così importante. È fondamentale che anche i cittadini si facciano sentire e che la politica intervenga tempestivamente per tutelare un diritto che non può essere messo in discussione» ha concluso Ciarambino.