Napoli: sostegno a fondazione 'A voce d''e creature' per nido e ludoteca Da quasi vent’anni si occupa di combattere la dispersione scolastica

La Fondazione per la scuola italiana insieme a Mediocredito Centrale e BdM Banca ha supportato, con un contributo complessivo di 50mila euro, il progetto della Fondazione "A voce d''e creature", che prevede la riqualificazione di un immobile confiscato alla criminalità. Lo stabile, situato a Napoli nel quartiere Arenaccia, in via Pepe, verrà ristrutturato grazie al contributo di fondi privati e sarà destinato ad accogliere minori da 0 a 17 anni grazie alla realizzazione di un nido e una ludoteca.

La Fondazione "A Voce d''e Creature" è un ente per la tutela dei minori guidato da don Luigi Merola. Da quasi vent’anni si occupa di combattere la dispersione scolastica garantendo, grazie a una rete di dirigenti scolastici e docenti, la scuola a minori che altrimenti resterebbero per strada, oltre ad offrire attività di assistenza e socializzazione. Dalla sua nascita "A Voce d’‘e Creature" ha accolto più di 1.200 minori.

"Il contributo della Fondazione per la scuola italiana, insieme a Mediocredito Centrale e BdM Banca, servirà a sostenere e potenziare le attività che mettiamo in campo a favore delle nostre 'creature', bambini di un territorio difficile dove accoglienza, educazione, istruzione, rispetto per sé stessi e per gli altri sono valori fondamentali da far vivere ogni giorno", dichiara don Luigi Merola, rivolgendo "un pensiero di gratitudine anche al ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ci ha fatto conoscere l'attività meritoria della Fondazione e che in più occasioni ci ha mostrato, con straordinaria sensibilità alle esigenze dei bambini, la sua vicinanza umana e istituzionale"