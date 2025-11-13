Campi Flegrei, Ciciliano: "Serve consapevolezza, partecipare a esercitazioni" "Necessario testare procedure"

Le esercitazioni ai Campi Flegrei non servono per tirare le persone ma per testare le procedure della Protezione Civile. Alcune di queste comprendono la popolazione perché bisogna saggiare le procedure con loro nel caso di evacuazione. In questo senso la cittadinanza è chiamata a partecipare''. Lo ha detto il commissario straordinario di Governo Fabio Ciciliano, parlando della situazione dei Campi Flegrei a margine dell'incontro sulla sicurezza al Quarticciolo. ''Quello che serve è aumentare quella che è la consapevolezza del rischio.

È ovvio che la partecipazione all'attività esercitativa conferisce una maggiore consapevolezza. Però la cosa importante è che la cultura del rischio sia permeata in ciascuna famiglia e in ciascun elemento di una comunità a rischio. Per questo è fondamentale che ognuno di noi conosca il posto in cui vive e quelli che sono i rischi a cui è esposto'', ha sottolineato Ciciliano. Il commissario ha poi ricordato come l'area flegrea sia ''una delle zone più monitorate del mondo'' e ha ribadito che ''i terremoti non si possono prevedere'', ma proprio per questo ''sapere ciò conferisce una esigenza maggiore delle comunità di conoscere quelli che sono i comportamenti virtuosi''.