Napoli: domenica alle 18 cerimonia accensione luminarie natalizie Appuntamento in piazza Municipio

Si terrà domenica 16 novembre alle ore 18 l'accensione delle luminarie natalizie che illumineranno Napoli durante il periodo delle festività. La cerimonia di accensione avrà luogo in piazza Municipio alla presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, dell’assessore al turismo e alle attività produttive Teresa Armato e del presidente della Camera di commercio Ciro Fiola, con l’accensione del grande albero di Natale. L'iniziativa segna l’inizio del programma di attività e appuntamenti che accompagneranno cittadini e turisti durante le festività di Natale in tutti i quartieri della città.