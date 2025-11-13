Napoli: Circum, domenica interruzione tratta S. Giorgio - Torre del Greco Dalle 13 alle 16

Nell'ambito dei lavori di ristrutturazione per la nuova stazione di Ercolano, nella giornata di domenica 16 novembre, verra' eseguita la posa in opera del sovrappasso che consentira' di raggiungere il binario in esercizio una volta interdetto il sottopasso attualmente in uso. L'installazione del sovrappasso richiede la presenza in cantiere di macchine ed attrezzature di grande portata che hanno bisogno di particolari condizioni per la ubicazione delle stesse.

Tale difficolta', in uno alla rumorosita'' delle lavorazioni ed alla opportunita' di lavorare con l'ausilio della luce naturale di giorno, ha portato alla decisione di interrompere la circolazione in un orario a bassa domanda di mobilita'. Pertanto, si comunica che il giorno 16 novembre 2025 la circolazione ferroviaria sulla tratta S. Giorgio - Torre del Greco sara' interrotta dalle ore 13:00 alle ore 16:00.

Per effetto di tale interruzione, nella fascia oraria indicata, saranno disposte le seguenti soppressioni: tutti i treni da e per Sorrento saranno limitati a Torre del Greco e saranno quindi soppressi sulla tratta Napoli - Torre del Greco; tutti i treni da e per Torre Annunziata saranno limitati a Torre del Greco e saranno quindi soppressi sulla tratta Napoli - Torre del Greco; tutti i treni da Napoli per Poggiomarino saranno limitati a San Giorgio e quelli da Poggiomarino per Napoli saranno limitati a Torre Annunziata con la conseguente soppressione tra le stazioni di San Giorgio e Torre Annunziata.

I treni Campania Express 11318 delle ore 13:20 da Sorrento per Napoli e 11421 delle ore 14:22 da Napoli per Sorrento saranno soppressi per intero percorso. Durante la sospensione del servizio ferroviario, sara' attivo un servizio automobilistico sostitutivo sulle tratte San Giorgio - Torre del Greco, Napoli - Torre Annunziata e Napoli - Torre del Greco (via autostrada). Il rifacimento della stazione di Ercolano rientra nel programma Smart station, finanziato a valere sulle risorse FCS 2014/2020, per un importo complessivo pari a 28 milioni di euro. Per la stazione di Ercolano Scavi saranno realizzati lavori per un importo complessivo pari a circa sei milioni e mezzo di euro. Per consultare le variazioni al programma di esercizio, gli orari e i punti di fermata del servizio sostitutivo, consultare il sito eavsrl.it.