Missione prevenzione, Ministero della Salute fa tappa al Pascale

Il Ministero della Salute fa tappa al Pascale. Un'intera giornata dedicata alla prevenzione e alle terapie più innovative per la cura dei tumori con il direttore generale dell'Istituto dei tumori di Napoli, Maurizio di Mauro e Francesco Vaia, già direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, in occasione dell’incontro “L’innovazione al servizio della scienza e della persona”. “La sfida dei tumori - ha sottolineato Vaia - non si affronta solo con la cura dei singoli pazienti, ma richiede una visione integrata che unisca innovazione scientifica, prevenzione individuale e strategie di sistema". Innovazione e strategie su cui il Pascale da anni punta.
Non è un caso, come sottolinea il manager di Mauro se "al Pascale l' apparecchiatura medica più vecchia non ha più di un anno. L'Istituto è dotato delle tecnologie più avanzate, prova ne sono i due Vectra per la prevenzione del melanoma, i robot da Vinci di ultima generazione per quasi tutti i tipi di chirurgia mininvasiva, l'avvio della proton terapia, primo centro nel centro e sud Italia". E non è un caso anche che il rappresentante del Ministero si sia soffermato sul vaccino terapeutico a piattaforma mRNA contro il melanoma, primo vaccino ad essere sperimentato in Italia "oggi in fase 3, avviato proprio in questo Istituto e che rappresenta un passo fondamentale verso la medicina personalizzata e di precisione.
Questa piattaforma - ha continuato Vaia - già sperimentata con successo durante la pandemia, interviene sulla parte genomica e permette di modificare assetti che hanno determinato la malattia”. Durante l'incontro, a cui ha partecipato anche l'oncologo Paolo Ascierto, si è parlato di cura, ma anche di prevenzione del melanoma, in cui è stata richiamata l'attenzione su pratiche consolidate al Pascale come i controlli dermatologici regolari, gli screening mirati, la protezione solare e la limitazione delle esposizioni prolungate.“. "La salute - ha concluso Vaia - non è solo assenza di malattia, ma costruzione quotidiana di benessere. Accanto alla crescita dei tumori cresce anche la certezza che l'innovazione produce successi".