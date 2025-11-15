Missione prevenzione, Ministero della Salute fa tappa al Pascale Un'intera giornata dedicata alle terapie più innovative per la cura dei tumori

Il Ministero della Salute fa tappa al Pascale. Un'intera giornata dedicata alla prevenzione e alle terapie più innovative per la cura dei tumori con il direttore generale dell'Istituto dei tumori di Napoli, Maurizio di Mauro e Francesco Vaia, già direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, in occasione dell’incontro “L’innovazione al servizio della scienza e della persona”. “La sfida dei tumori - ha sottolineato Vaia - non si affronta solo con la cura dei singoli pazienti, ma richiede una visione integrata che unisca innovazione scientifica, prevenzione individuale e strategie di sistema". Innovazione e strategie su cui il Pascale da anni punta.

Non è un caso, come sottolinea il manager di Mauro se "al Pascale l' apparecchiatura medica più vecchia non ha più di un anno. L'Istituto è dotato delle tecnologie più avanzate, prova ne sono i due Vectra per la prevenzione del melanoma, i robot da Vinci di ultima generazione per quasi tutti i tipi di chirurgia mininvasiva, l'avvio della proton terapia, primo centro nel centro e sud Italia". E non è un caso anche che il rappresentante del Ministero si sia soffermato sul vaccino terapeutico a piattaforma mRNA contro il melanoma, primo vaccino ad essere sperimentato in Italia "oggi in fase 3, avviato proprio in questo Istituto e che rappresenta un passo fondamentale verso la medicina personalizzata e di precisione.

Questa piattaforma - ha continuato Vaia - già sperimentata con successo durante la pandemia, interviene sulla parte genomica e permette di modificare assetti che hanno determinato la malattia”. Durante l'incontro, a cui ha partecipato anche l'oncologo Paolo Ascierto, si è parlato di cura, ma anche di prevenzione del melanoma, in cui è stata richiamata l'attenzione su pratiche consolidate al Pascale come i controlli dermatologici regolari, gli screening mirati, la protezione solare e la limitazione delle esposizioni prolungate.“. "La salute - ha concluso Vaia - non è solo assenza di malattia, ma costruzione quotidiana di benessere. Accanto alla crescita dei tumori cresce anche la certezza che l'innovazione produce successi".