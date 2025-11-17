Napoli, giardini Silvia Ruotolo: abbandono e degrado Senzatetto e fontane rotte nell'area a verde di piazza medaglie d'oro

I giardini posti al centro di piazza medaglie d’oro, intitolati a Silvia Ruotolo, tornano alla ribalta delle cronache, per lo stato di degrado e d'abbandono nel quale versano.

A intervenire, ancora una volta, sulle pessime condizioni dell'area a verde della municipalità collinare del capoluogo partenopeo, che comprende i territori del Vomero e dell'Arenella dove vivono circa 120mila napoletani, è Gennaro Capodanno, presidente del comitato valori collinari, già presidente della circoscrizione Vomero, che, a seguito di alcune segnalazioni pervenutegli da residenti, ha effettuato un sopralluogo, realizzando anche diverse fotografie a testimonianza di quanto constatato.

"Numerosi i sacchi di plastica pieni di rifiuti non rimossi - puntualizza Capodanno - Precario anche lo stato nel quale versa il manto erboso che, in molte zone dell'area interessata, è totalmente scomparso lasciando il posto ad aiuole brulle o addirittura in terra battuta, senza neppure un filo d'erba.

Come se non bastasse - aggiunge Capodanno -, si nota anche una sorta di tenda con diverse suppellettili posta dietro il campo di pallacanestro, lungo un tratto della recinzione che, secondo quanto segnalato da alcuni residenti, costituirebbero l'alloggio di un senzatetto.

Inoltre - sottolinea Capodanno - tutte e tre le fontane a colonna presenti, due al centro dell'area e una nell'area per lo sgambamento dei cani, anch'essa in pessime condizioni, senza un filo d'erba, sono entrambe rotte. A una di esse addirittura è stato sottratto il rubinetto.

In conclusione - sottolinea Capodanno - lo stato generale di tutta l’area interessata, posta al centro di in una delle più belle piazze del capoluogo partenopeo, è di totale incuria con una situazione di degrado e d'abbandono inaccettabile".

Al fine di realizzare tutte le opere di manutenzione necessaria, che si auspica possano partire in tempi rapidi per restituire pieno decoro a questi giardini, attraverso un progetto organico per la loro riqualificazione, Capodanno sollecita un immediato intervento degli uffici preposti al verde pubblico del Comune di Napoli, che fanno capo all'assessore comunale Santagada, segnatamente con la richiesta di procedere a una pulizia dei giardini in questione, liberandolo anche dai numerosi sacchi di plastica pieni di rifiuti presenti nell'area, provvedendo altresì a innaffiare periodicamente le aiuole per la ricrescita del manto erboso, compresa l'area per lo sgambamento dei cani, e a riattivare le tre fontane a colonna rotte, al fine di consentire la fruibilità di una delle poche aree a verde pubblico presenti nell'ambito della municipalità collinare, realizzata, come si ricorderà, al termine dei lavori per la realizzazione della stazione del metrò collinare.