Associazione "Il coraggio": ecco gli ambasciatori di pace 2025 Un premio a chi si è distinto nella promozione dei valori di giustizia, solidarietà e dialogo

L’associazione "Il coraggio" è lieta di annunciare la nomina ufficiale degli ambasciatori di pace 2025, un riconoscimento dedicato a personalità che si sono distinte per il loro impegno civile, sociale e culturale nella promozione dei valori di giustizia, solidarietà e dialogo.

La cerimonia si terrà sabato 22 novembre 2025 a Caivano, alle ore 17.30, alla presenza di autorità, rappresentanti del mondo dell’associazionismo, della scuola e della società civile.

Durante l’evento saranno insigniti del titolo di Ambasciatori di Pace: Padre Maurizio Patricello, per il costante impegno pastorale e sociale a difesa della legalità e della dignità umana.

Samuele Ciambriello, per la sua azione a favore dei diritti dei detenuti e della giustizia riparativa.



Ciro Corona, per la sua opera nel recupero di beni confiscati e la promozione di percorsi di riscatto sociale.

Francesco Verde, per l’impegno nel volontariato e nella diffusione della cultura della solidarietà tra i giovani.

Il titolo di ambasciatore di pace rappresenta non solo un riconoscimento, ma anche una responsabilità: quella di farsi portavoce di un messaggio di speranza, cooperazione e rispetto reciproco, valori fondamentali che l’Associazione “Il Coraggio” promuove da anni sul territorio.

“Essere Ambasciatori di pace significa scegliere ogni giorno il dialogo invece della violenza, l’impegno invece dell’indifferenza, la costruzione invece della rassegnazione. È un onore poter riconoscere il valore di chi, con coraggio e coerenza, testimonia la pace nel quotidiano” ha dichiarato Marinella Maioli, presidente dell’Associazione “Il Coraggio”.

L’iniziativa rientra nel percorso di attività dell’associazione volto a sensibilizzare le comunità locali e i giovani alla cultura della pace, della legalità e della partecipazione civica.