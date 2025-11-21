Caivano, don Maurizio Patriciello e Samuele Ciambriello ambasciatori pace Riconoscimenti anche a Ciro Corona e Francesco Verde

Si terrà domani, sabato 22 novembre, la cerimonia per le nomine ad "Ambasciatori di Pace" 2025 che l'associazione 'Il Coraggio' tributa a personalità che si sono distinte per il loro impegno civile, sociale e culturale nella promozione dei valori di giustizia, solidarietà e dialogo. L'appuntamento è alle 17:30 nella chiesa di San Paolo Apostolo a Caivano (Napoli).

Saranno insigniti del titolo di Ambasciatori di Pace: Padre Maurizio Patricello, per il costante impegno pastorale e sociale a difesa della legalità e della dignità umana; Samuele Ciambriello, per la sua azione a favore dei diritti dei detenuti e della giustizia riparativa; Ciro Corona, per la sua opera nel recupero di beni confiscati e la promozione di percorsi di riscatto sociale; Francesco Verde, per l'impegno nel volontariato e nella diffusione della cultura della solidarietà tra i giovani.

Il titolo di Ambasciatore di Pace, spiegano gli organizzatori, rappresenta non solo un riconoscimento, ma anche una responsabilità: quella di farsi portavoce di un messaggio di speranza, cooperazione e rispetto reciproco, valori fondamentali che l'associazione "Il Coraggio" promuove da anni sul territorio. "Essere Ambasciatori di Pace significa scegliere ogni giorno il dialogo invece della violenza, l'impegno invece dell'indifferenza, la costruzione invece della rassegnazione. È un onore poter riconoscere il valore di chi, con coraggio e coerenza, testimonia la pace nel quotidiano", dichiara Marinella Maioli, presidente dell'associazione.