Tassisti napoletani, "per festività stop tariffe predeterminate" Ai sindacati di categoria: "ancora assenti piano traffico e ztl"

Sospendere a Napolile tariffe predeterminate durante le festività natalizie fino all'Epifania: è quanto i tassisti napoletani hanno chiesto - in maniera formale - alle loro organizzazioni sindacali per fronteggiare la definizione di un piano traffico e la mancata riattivazione delle ZTL in città. "A seguito di questa esigenza, - spiega una nota - i tassisti si sono riuniti per rappresentare la criticità, e alcune sigle sindacali (Fast/ConfSal e SItan/Atn Unimpresa) hanno prontamente risposto, impegnandosi a portare la proposta all'attenzione della Commissione Consultiva nella seduta istituzionale fissata per il prossimo 25 novembre.

"Sebbene la riunione sia stata successivamente rinviata al 10 dicembre 2025, - si legge ancora nella nota - le organizzazioni sindacali hanno confermato che il documento sarà comunque presentato nella data stabilita, considerato che la sospensione delle tariffe predeterminate non richiede un iter burocratico complesso ma soltanto un provvedimento dell'assessorato competente, firmato dal rappresentante della Giunta