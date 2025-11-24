Napoli: Sgb convoca assemblea dipendenti Coop service Presidio dimostrativo davanti ai locali Asl

Assemblea retribuita per i dipendenti della Coop service in appalto all'Asl Napoli 1 centro. A convocarla il sindacato generale di base. Il presidio dimostrativo è in programma il prossimo 27 novembre dalle 10.00 alle 13.00 presso i locali dell'Asl Napoli 1 centro Frullone.

All'ordine del giorno: licenziamenti disciplinari e organizzazione e sicurezza sul luogo di lavoro. Informata della manifestazione la questura di Napoli, Asl, ispettorato del lavoro e la stessa azienda.

Saranno presenti alla manifestazione dirigenti sindacali territoriali, esponenti delle tre organizzazioni sociali e politiche. Sollecitato un incontro con il direttore amministrativo durante il presidio. Ad annunciarlo l'esecutivo regionale Sgb Campania Massimo Nesi.