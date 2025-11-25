Gori lancia "Error 404" contro la violenza digitale Una campagna per denunciare abusi e molestie online

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre di ogni anno, Gori lancia la campagna Error 404 – Woman Not Found, rinnovando l’impegno volto a contrastare ogni forma di molestia e di violenza. La campagna corre sotto forma di video, reel e post condivisi sui canali social aziendali (Instagram, Facebook, Linkedin, X, YouTube) e quest’anno sensibilizza contro la violenza digitale, collegandosi al tema scelto dall’ONU. Si tratta, infatti, di una delle forme di abuso in più rapida crescita. Minacce online, molestie, hate speech, diffusione non consensuale di immagini e attacchi costanti all’identità digitale rappresentano fenomeni sempre più frequenti e dannosi, con impatti profondi sulla vita e sul benessere psicologico delle donne. Con il progetto “Error 404 – Woman Not Found” Gori sceglie di raccontare la vulnerabilità delle donne negli spazi digitali attraverso un linguaggio visivo immediato e simbolico. Il volto della protagonista del video, colpito da messaggi ostili e incursioni digitali, si frantuma progressivamente in pixel fino a dissolversi nella schermata di un errore 404: un richiamo alla “scomparsa” dell’identità, della voce e della presenza di chi subisce violenza online. La campagna mira a sensibilizzare cittadini, istituzioni e comunità locali sulla natura reale, pervasiva e psicologicamente devastante della violenza digitale, sottolineando che ciò che accade sul web non è mai “solo online”.

Gori rafforza il proprio impegno sul piano della responsabilità sociale, promuovendo iniziative che uniscono formazione, prevenzione e sensibilizzazione, con l’obiettivo di contrastare ogni forma di abuso – fisico, psicologico o digitale. In Italia la violenza di genere continua a rappresentare una ferita profonda del tessuto sociale, con numeri che evidenziano quanto sia necessario e urgente un impegno condiviso, capace di generare consapevolezza e promuovere un reale cambiamento culturale. In questa prospettiva, e in continuità con l’adozione di un sistema dedicato alla valorizzazione delle pari opportunità e con la certificazione UNI/PdR 125:2022 sulla parità di genere, Gori ha messo in campo una serie di iniziative rivolte alle proprie persone: momenti di ascolto strutturati attraverso survey interne, un servizio di supporto psicologico gratuito e anonimo, incontri formativi, webinar e attività di sensibilizzazione. Azioni concrete che contribuiscono a costruire un ambiente in cui le donne possano sentirsi tutelate, accolte e libere di esprimere pienamente la propria identità.