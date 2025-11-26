Mattarella a Napoli, divieti e limitazioni alla sosta: ecco dove

Napoli si prepara ad accogliere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, atteso giovedì 27 novembre per l’inaugurazione dell’anno accademico della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale e per la successiva permanenza a Villa Rosebery. Per garantire la massima sicurezza e un regolare svolgimento delle attività istituzionali, il Comune ha disposto una serie di limitazioni alla sosta che interesseranno alcune importanti arterie cittadine.
Via Ferdinando Russo: divieti fino al 30 novembre A partire dalle 20.00 di oggi mercoledì 26 novembre e fino a domenica 30 novembre, in via Ferdinando Russo saranno sospese tutte le aree di sosta, incluse quelle autorizzate, su entrambi i lati della strada. Varrà inoltre il divieto di sosta e di fermata con rimozione coatta.
Corso Meridionale: stop ai parcheggi tra stazione e corso Novara Al Corso Meridionale, lato stazione, nel tratto compreso tra l’angolo con corso Novara e il civico 7, all’altezza del varco Polfer, saranno sospesi i parcheggi a pagamento e le altre tipologie di sosta autorizzata: dalle 00.01 del 27 novembre fino a cessate esigenze, dalle 00.01 del 30 novembre, nuovamente, fino a cessate esigenze In queste fasce sarà attivo anche il divieto di sosta e di fermata con rimozione coatta. È inoltre sospesa, dalle 8.00 del 27 novembre, l’area di sosta riservata ai taxi sullo stesso lato della strada.
Colli Aminei e Capodimonte: stop su più strade Dalle 00.00 del 27 novembre saranno sospese le aree di sosta (a pagamento e non) e vietata la fermata con rimozione nelle seguenti vie: vico Santa Maria delle Grazie a Capodimonte, via Lucio Amelio / via Miano, da viale Colli Aminei fino a via Bosco di Capodimonte, viale Colli Aminei, dall’incrocio con via Miano fino all’ingresso dell’Ospedale Traumatologico.
Le limitazioni resteranno valide fino a cessate esigenze, come indicato dalle autorità. Viabilità modificata per alcuni giorni I divieti saranno in vigore per un arco temporale che va dal 26 al 30 novembre, con orari diversi in base alle zone. È quindi consigliato prestare attenzione alla segnaletica stradale e a programmare eventuali spostamenti, al fine di evitare disagi.