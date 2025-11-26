Mattarella a Napoli, divieti e limitazioni alla sosta: ecco dove Misure straordinarie da oggi 26 novembre fino al 30 novembre per garantire sicurezza

Napoli si prepara ad accogliere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, atteso giovedì 27 novembre per l’inaugurazione dell’anno accademico della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale e per la successiva permanenza a Villa Rosebery. Per garantire la massima sicurezza e un regolare svolgimento delle attività istituzionali, il Comune ha disposto una serie di limitazioni alla sosta che interesseranno alcune importanti arterie cittadine.

Via Ferdinando Russo: divieti fino al 30 novembre A partire dalle 20.00 di oggi mercoledì 26 novembre e fino a domenica 30 novembre, in via Ferdinando Russo saranno sospese tutte le aree di sosta, incluse quelle autorizzate, su entrambi i lati della strada. Varrà inoltre il divieto di sosta e di fermata con rimozione coatta.

Corso Meridionale: stop ai parcheggi tra stazione e corso Novara Al Corso Meridionale, lato stazione, nel tratto compreso tra l’angolo con corso Novara e il civico 7, all’altezza del varco Polfer, saranno sospesi i parcheggi a pagamento e le altre tipologie di sosta autorizzata: dalle 00.01 del 27 novembre fino a cessate esigenze, dalle 00.01 del 30 novembre, nuovamente, fino a cessate esigenze In queste fasce sarà attivo anche il divieto di sosta e di fermata con rimozione coatta. È inoltre sospesa, dalle 8.00 del 27 novembre, l’area di sosta riservata ai taxi sullo stesso lato della strada.

Colli Aminei e Capodimonte: stop su più strade Dalle 00.00 del 27 novembre saranno sospese le aree di sosta (a pagamento e non) e vietata la fermata con rimozione nelle seguenti vie: vico Santa Maria delle Grazie a Capodimonte, via Lucio Amelio / via Miano, da viale Colli Aminei fino a via Bosco di Capodimonte, viale Colli Aminei, dall’incrocio con via Miano fino all’ingresso dell’Ospedale Traumatologico.

Le limitazioni resteranno valide fino a cessate esigenze, come indicato dalle autorità. Viabilità modificata per alcuni giorni I divieti saranno in vigore per un arco temporale che va dal 26 al 30 novembre, con orari diversi in base alle zone. È quindi consigliato prestare attenzione alla segnaletica stradale e a programmare eventuali spostamenti, al fine di evitare disagi.